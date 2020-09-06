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Koyununu kurtarmak isteyen çoban boğularak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de gölete giren koyununu kurtarmak isteyen 23 yaşındaki çoban boğularak can verdi.Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Kenanbeyobası köyündeki Öteyüz mevkisinde meydana geldi.

Kırıkkale’de gölete giren koyununu kurtarmak isteyen 23 yaşındaki çoban boğularak can verdi.
Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Kenanbeyobası köyündeki Öteyüz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Muhammet Nadir Mis (23), gölete giren koyununu çıkartmak için suya girerek bir daha çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı, Arama ve Kurtarma ekipleri, 23 yaşındaki gencin cesedine ulaşarak kıyıya çıkarttı. Çobanın köpeği ise göletin başından ayrılmadı. Jandarma ekiplerince burada yapılan soruşturmanın ardından Mis’in cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

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