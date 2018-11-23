"Köyünüzün öğretmeni" öğrencilerinin yüzünü güldürüyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun kırsalında görevli öğretmen Salim Altunel, öğrencilerinin yüzünü doğum günlerinde pasta ve çeşitli hediyelerle güldürüyor. Kumru ilçesi Şehit Zekeriya Yatı İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Altunel, geçen yıl, kırsal kesimdeki mahallelerden taşımalı sistemle okula gelen öğrencilerinin çoğunun hayatlarında doğum günü kutlamadığını öğrendi. Bunun üzerine Altunel, eğitim dönemi başında tüm öğrencilerinin doğum tarihlerini not alarak her biri için okulda etkinlik yapmaya kadar verdi. "Köyünüzün öğretmeni" rumuzuyla kullandığı sosyal medya hesabında öğrencilerin doğum tarihlerinin yazılı olduğu notu paylaşan Altunel, hayırseverlere çocuklara hediye alımı konusunda çağrıda bulundu. Altunel, öğrencilerinin doğum günlerini, kendisinin aldığı pasta ile Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından takipçilerinin gönderdiği hediyelerle sınıfta kutladı. Kıyafet, oyuncak, kırtasiye malzemesi gibi çeşitli hediyelerle sevinen öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte özel günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Doğum günü etkinliklerinin fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Altunel, uygulamayı bu yıl da sürdürüyor. Samsunlu 29 yaşındaki öğretmen Salim Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslekte 5'inci, bu okulda ise 4'üncü senesi olduğunu söyledi. Altunel, 2 yıl önce sınıfta bir öğrencisinin doğum gününü kutladıklarını, diğer öğrencilerin de buna keyifle bakması üzerine etkinliği başlattığını belirterek, "Sosyal medya hesabımdan ufak bir çağrıda bulundum. Sloganımız da 'Pastalarını ben, hediyelerini siz alın.' şeklindeydi." dedi. - "Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da destek veriliyor" Birkaç internet sayfasının da desteğiyle düşündüğünden fazla sayıda insana ulaştığını ifade eden Altunel, sınıftaki tüm öğrencilerin aksatmadan doğum günlerini kutladığını, tatile denk gelenlere ise uygun vakitte kutlama yaptıklarını anlattı. Altunel, çocukları mutlu etmenin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Maksadımız temelde öğrenciyi mutlu etmek. Bazen ihtiyaç gözetiyoruz, bazen yardım da işin içine giriyor ama temel amacımız çocukların mutlu olmasını sağlamak. O açıdan kendimi şanslı görüyorum. Çünkü o anki tebessüm, mutluluğu görüyorum. Bunu sosyal medyadan da paylaşmaya çalışıyorum, hediye gönderen arkadaşlara da iletiyorum. Güzel olduğunu, mutlu olduklarını düşünüyorum. Devamını da getirmeyi düşünüyoruz. Öğrenciler için sosyal medyadan destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."