Koza Han'ın çehresi değişecek

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin önemli turizm değeri olan Koza Han'ın iç avlu kısmının baştan aşağı yeniden gözden geçirilip, düzeltileceğini söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, kentin en çok ziyaret edilen tarihi çarşılarının kesişim noktasında bulunan Koza Han’da esnafla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da eşlik ettiği ziyarette, Koza Han yönetimi ve esnafıyla sohbet eden Başkan Aktaş, mekanın mevcut durumu hakkında bilgiler aldı. Bursa’nın tüm değerleriyle marka bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Şehrimizin tanınırlığını artırmak ve kentimizin önemli turizm değerlerinden tüm ülke ve dünyanın istifade etmesi için yapabileceğimiz çalışmalarla ilgili heyecanlıyız" dedi.

KOZA HAN BURSA'NIN EN ÖNEMLİ MARKALARINDAN

Başkan Aktaş, Bursa’nın dünyada tanınması amacıyla fuarlara katılıp tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Turizm odağında, Bursa’ya yoğun talebi karşılayabilecek potansiyeli de oluşturmak lazım. Bursa olarak markamız çok ama Koza Han en önemli markalarımızdan biri. Koza Han esnafı ve yönetimiyle bir araya geldik, ihtiyaçları ve talepleri tespit edip, buraya neler yapılabileceğini değerlendirdik" diye konuştu.