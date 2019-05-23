Koza-İpek Holding davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen gazeteci Selim Çoraklı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i 1977'den beri tanıdığını, ancak bu yapıyla 1983'te tanıştığını söyledi.

Üniversite imamlığından, bölge imamlığına kadar çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatan Çoraklı, örgütün o zaman İslami bir yapı ve iyi bir nesil yetiştirme amacı olduğunu bildiğini söyledi.

Çoraklı, "Daha sonra İslami bir yapı olmadığını, Gülen merkezli, mehdi, mesih beklentili bir yapı olduğunu gördüm. Yapının yanlışlarını düzeltiriz diye uğraştık ve 1999'da terk ettik bu yapıyı. Bu yapının CIA ile ilişkilerini, gayri meşru ilişkilerini anlattım. Eskort kızlar yetiştirip bürokratlara musallat ettiklerini, bu yapının zararlar vereceğini anlattım." ifadelerini kullandı.