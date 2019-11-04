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Koza-İpek Holding davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:31 | Son Güncelleme

FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de arasında bulunduğu 20 kişinin yargılanmasına devam edildi - Esasa ilişkin savunma yapan Cafer Tekin İpek, el konulan şirketlerinde usulsüzlük yapıldığına dair bir delil bulunmadığını ileri sürdü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan Cafer Tekin İpek, hakkında hazırlanan iddianame ve savcılık makamı tarafından verilen esasa ilişkin mütalaanın hukuka uygun olmadığını ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan İpek, "Burada sanık olarak yargılanmam beni suçlu yapmaz, vatan haini de yapmaz. Biz vatanımıza canımızla bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Şirket aracılığıyla "kara para aklama", "altın üretimini düşük göstererek FETÖ'ye himmet verme" suçlamalarına değinen İpek, "Bizim şirketimizin FETÖ ile herhangi bir iltisakı yoktur. Şirketimiz bir aile şirketidir." savunmasını yaptı.

Şirketlerine el konulduğunu, yapılan incelemelerde ve alınan bilirkişi raporlarında bir usulsüzlük olmadığının anlaşıldığını iddia eden İpek, aleyhlerine kullanılabilecek delil olmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık İpek, "Ergenekon-Balyoz yargılamalarında sahte de olsa delil vardı. Yapanların Allah belasını versin, ona bir şey demiyorum. Benim şirketime el koymak için delil bile yok." diye konuştu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ koza ipek davası

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