Koza İpek Holding davasında karar açıklandı (2)

Koza İpek Holding davasında hükmü açıklayan mahkeme, 15 sanığa 1 yıl 13 ay ile 79 yıl 8 ay 21 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek ve Şaban Yörüklü ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözleri dinlenen sanıklardan Cafer Tekin İpek, hiçbir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü ve beraatini talep etti.

Melek İpek de terör örgütüyle ilgilerinin olmadığını iddia ederek, "Biz hiçbir zaman şucu bucu olmadık. Hayır yaptığımız için yargılanıyoruz. Hiçbir yere üye olmadık." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Cafer Tekin İpek'i, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 250 bin lira para cezasına çarptırdı.

Heyet, Cafer Tekin İpek'e 22 ayrı "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 62 yıl 2 ay 21 gün hapis cezası verdi. İpek, toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.