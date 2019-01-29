HABER

Kozağaçlı'nın babasının cenazesine kelepçeli götürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği: - "Cenaze süresince avukat Selçuk Kozağaçlı'nın kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçelenmiş olması, suçsuzluk karinesini ve insanlık onurunu korumayı merkezinde bulunduran Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine aykırıdır"

Türkiye Barolar Birliğince (TBB), avukat Selçuk Kozağaçlı'nın, babasının cenaze töreninde, kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçeli olmasının, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

TBB tarafından, Kozağaçlı'nın, babasının Konya'daki cenaze töreninde, kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçeli şekilde bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kozağaçlı'nın, babasının cenaze törenine katılabilmesi için Adalet Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçilmesinin ardından talebin süratle yerine getirildiği kaydedildi.

Kozağaçlı'nın, cenazede kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Cenaze süresince avukat Selçuk Kozağaçlı'nın kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçelenmiş olması, suçsuzluk karinesini ve insanlık onurunu korumayı merkezinde bulunduran Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine aykırıdır. Çünkü somut olayda güvenliğin zincirle bağlanma yerine, insanlık onuruna ve vicdana aykırı olmayacak yöntemlerle sağlanması kuşkusuz mümkündür. Hukuka ve vicdana aykırı bu hususu kamuoyunun, ilgili valiliğin ve İçişleri Bakanlığının bilgisine gereği için bu basın açıklaması yoluyla sunuyoruz."

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Yeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandıYeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandı
Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğuAkdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avukat Selçuk Kozağaçlı TBB Türkiye Barolar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Zabıta memuruna tokat atan başkan medyayı suçladı: Olay böyle kurgulandı!

Görüntü Türkiye'yi sarstı... Başkan bakın kendini nasıl savundu!

Gazetecilere göğüslerini gösteren Trans ve arkadaşları il dışına çıkarıldı!

Gazetecilere göğsünü gösteren trans il dışına çıkarıldı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.