Kozaklı'dan 3 ülkeye kaz eti ihracatı

Yurt içi piyasaların yanı sıra farklı firmalar aracılığıyla yurt dışına da ihracat gerçekleştirdiğini aktara Hacıbekiroğlu, "Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti ihraç ediyoruz. Geçen ay yurt içi ve dışında toplam 500 adet kaz satışı gerçekleştirdik." dedi.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) işletme, Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF maliye bölümlerinden mezun olduktan sonra özel bir firmanın bölge müdürlüğünü yürüten Hacıbekiroğlu (34), kaz çiftliği kurup kendi işinin patronu olmak için görevinden istifa etti.

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurduğu çiftlikte yaklaşık 2 bin kaz besleyen girişimci Tahsin Hacıbekiroğlu, yurt içi piyasaların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti satıyor.

- "Maliyeti düşük, geliri yüksek"

Çiftliğinde yaptığı barınağın hemen yanındaki sulama barajı çevresinde kazlarını her gün gezintiye çıkardığını anlatan Hacıbekiroğlu, kaz üretimine maliyeti düşük, geliri yüksek olduğu için girdiğini vurguladı.

Yüksek protein ve lezzeti nedeniyle kaz etinin rağbet gördüğünü ifade eden Hacıbekiroğlu, özellikle büyük şehirlerden aldığı siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi.

Hacıbekiroğlu, kaz üretiminin yem maliyetinin düşük, bakımının kolay olması dolayısıyla gelir getirici bir iş olduğunu belirterek, "Bu işin geleceği iyi, kazın en önemli özelliği diğer kanatlı hayvanlara göre lezzetli, yağlı ve proteini yüksek ete sahip olması. Sektör sürekli gelişiyor, ilerleyen dönemde daha da iyi olacaktır." diye konuştu.

- "Hedef 20 bin kaz kapasitesine ulaşmak"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir Koordinatörlüğü ile işini geliştirmek için gerekli görüşmeleri yaptığını belirten Hacıbekiroğlu, alacağı hibe desteği ile işletmesini 20 bin kaz kapasitesine ulaştırmayı amaçladığını kaydetti.

Hacıbekiroğlu, insanın işini yaparken doğa ile baş başa olmasının stresten uzak huzur verici bir ortam sağladığına da değinerek, "Ayrıca ülkeye katma değer sağlamak çok güzel." ifadesini kullandı.

