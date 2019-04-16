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Kozaklı'dan 3 ülkeye kaz eti ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurduğu çiftlikte yaklaşık 2 bin kaz besleyen girişimci Hacıbekiroğlu, yurt içi piyasaların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz eti satıyor - Girişimci Tahsin Hacıbekiroğlu: - "Bu işin geleceği iyi, sektör sürekli gelişiyor, ilerleyen dönemde daha da iyi olacak"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurduğu çiftlikte yaklaşık 2 bin kaz besleyen girişimci Tahsin Hacıbekiroğlu, yurt içi piyasaların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti satıyor.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) işletme, Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF maliye bölümlerinden mezun olduktan sonra özel bir firmanın bölge müdürlüğünü yürüten Hacıbekiroğlu (34), kaz çiftliği kurup kendi işinin patronu olmak için görevinden istifa etti.

Hacıbekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce deneme amaçlı az sayıda aldığı kaz yavrusuyla girdiği sektörde, bugün yaklaşık 2 bin kazla taleplere cevap vermeye çalıştığını söyledi.

Yurt içi piyasaların yanı sıra farklı firmalar aracılığıyla yurt dışına da ihracat gerçekleştirdiğini aktara Hacıbekiroğlu, "Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'ya da kaz ve kaz eti ihraç ediyoruz. Geçen ay yurt içi ve dışında toplam 500 adet kaz satışı gerçekleştirdik." dedi.

- "Maliyeti düşük, geliri yüksek"

Çiftliğinde yaptığı barınağın hemen yanındaki sulama barajı çevresinde kazlarını her gün gezintiye çıkardığını anlatan Hacıbekiroğlu, kaz üretimine maliyeti düşük, geliri yüksek olduğu için girdiğini vurguladı.

Yüksek protein ve lezzeti nedeniyle kaz etinin rağbet gördüğünü ifade eden Hacıbekiroğlu, özellikle büyük şehirlerden aldığı siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi.

Hacıbekiroğlu, kaz üretiminin yem maliyetinin düşük, bakımının kolay olması dolayısıyla gelir getirici bir iş olduğunu belirterek, "Bu işin geleceği iyi, kazın en önemli özelliği diğer kanatlı hayvanlara göre lezzetli, yağlı ve proteini yüksek ete sahip olması. Sektör sürekli gelişiyor, ilerleyen dönemde daha da iyi olacaktır." diye konuştu.

- "Hedef 20 bin kaz kapasitesine ulaşmak"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir Koordinatörlüğü ile işini geliştirmek için gerekli görüşmeleri yaptığını belirten Hacıbekiroğlu, alacağı hibe desteği ile işletmesini 20 bin kaz kapasitesine ulaştırmayı amaçladığını kaydetti.

Hacıbekiroğlu, insanın işini yaparken doğa ile baş başa olmasının stresten uzak huzur verici bir ortam sağladığına da değinerek, "Ayrıca ülkeye katma değer sağlamak çok güzel." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kaz çiftliği Kozaklı Nevşehir Tahsin Hacıbekiroğlu

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