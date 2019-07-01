HABER

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri kozalaklardan yaptıkları süs eşyalarını satarak okul bütçesine katkıda bulunuyor.Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında hayata geçirdiği “Öğretmenler odası, huzur adası” projesi sayesinde okuldaki öğretmenler arasında kurum kültürünün oluşturulması hedefleniyor.Proje hakkında bilgi veren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Seyhan Selağzı, "Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu kapsamımda hayata geçirdiği proje sayesinde okuldaki boş zamanlarını süs eşyası yaparak geçiren öğretmenlerimiz hem motive oluyor hem de kendini mutlu hissederek bunu öğrencilere ve eğitime yansıtıyor” dedi.Selağzı, bu projenin okullarındaki öğretmenler arasında bir kurum kültürü oluşturduğunu da belirterek, “Okulumuzdaki 35 öğretmen arkadaşım, boş zamanlarını öğretmenler odasında kozalaktan süs eşyaları, kanaviçeden lavanta keseleri ve taş boyamadan bebekler yapıyor.

Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri kozalaklardan yaptıkları süs eşyalarını satarak okul bütçesine katkıda bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında hayata geçirdiği “Öğretmenler odası, huzur adası” projesi sayesinde okuldaki öğretmenler arasında kurum kültürünün oluşturulması hedefleniyor.
Proje hakkında bilgi veren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Seyhan Selağzı, "Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu kapsamımda hayata geçirdiği proje sayesinde okuldaki boş zamanlarını süs eşyası yaparak geçiren öğretmenlerimiz hem motive oluyor hem de kendini mutlu hissederek bunu öğrencilere ve eğitime yansıtıyor” dedi.
Selağzı, bu projenin okullarındaki öğretmenler arasında bir kurum kültürü oluşturduğunu da belirterek, “Okulumuzdaki 35 öğretmen arkadaşım, boş zamanlarını öğretmenler odasında kozalaktan süs eşyaları, kanaviçeden lavanta keseleri ve taş boyamadan bebekler yapıyor. Yapılan bu süs eşyaları sergide satılarak geliri okulumuza kalıyor” diye konuştu.
Müdür Yardımcısı Selağzı, bu projenin kesintiye uğramadan devam edeceğini, uygun şartları sağladıkları zaman öğrencilere de tasarım-beceri atölyeleri açacaklarını belirtti.

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor

Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika! İstanbul Maltepe'deki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Silivri’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Silivri’de ortalık savaş alanına döndü

'Mahmut çok canımı yakmıştı' dedi, başkasının otomobilini yaktı

'Mahmut çok canımı yakmıştı' dedi, başkasının otomobilini yaktı

Evini fosil müzesine çevirdi!

20 yıldır bunu yapıyor! Evinde binlercesini saklıyor

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.