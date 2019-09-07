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Kozan barajında erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesindeki baraj gölünde kimliği belirlenemeyen çıplak vaziyette bir erkek cesedine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, Gedikli Mahallesi Kozan Barajı Kızıleriş Mevkiinde bölgede gezen bir vatandaşın ihbari üzerine olay yerine gelen jandarma, cankur ve sağlık ekipleri, çıplak baraj suyunun yüzeyine çıkmış bir erkeğe ait ceset buldu.Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken, cankur ekipleri ise cesedin baraj suyundan çıkarabilmek için savcılık incelemesini beklediler.Olayı ihbar eden vatandaşın ise bölgede hayvan otlattığı ve suyun yüzeyinde hareketsiz çıplak vaziyette yetişkin bir erkeğe ait ceset gördüğünü, görür görmez jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiğini kaydetti.Baraj suyundan çıkarılan ceset Adana Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Adana’nın Kozan ilçesindeki baraj gölünde kimliği belirlenemeyen çıplak vaziyette bir erkek cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gedikli Mahallesi Kozan Barajı Kızıleriş Mevkiinde bölgede gezen bir vatandaşın ihbari üzerine olay yerine gelen jandarma, cankur ve sağlık ekipleri, çıplak baraj suyunun yüzeyine çıkmış bir erkeğe ait ceset buldu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken, cankur ekipleri ise cesedin baraj suyundan çıkarabilmek için savcılık incelemesini beklediler.
Olayı ihbar eden vatandaşın ise bölgede hayvan otlattığı ve suyun yüzeyinde hareketsiz çıplak vaziyette yetişkin bir erkeğe ait ceset gördüğünü, görür görmez jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiğini kaydetti.
Baraj suyundan çıkarılan ceset Adana Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Barajda bulunan cesedin kimliğinin tespit edilebilmesi için jandarmanın gerekli çalışmayı başlattığı kaydedildi.

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