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Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından MHP’li Nihat Atlı’nın belediye başkanlığının düşürülmesinin ardından seçimlerde ikinci sırada bulunan ve belediye başkanı seçilmesine karar verilen Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan, mazbatasını teslim aldı.Kozan İlçe Seçim Kurulundan YSK’nın kararı ile Kozan Belediye Başkanlığı matbasını alan Kazım Özgan’a yüzlerce Kozanlı vatandaşın yanı sıra Saadet Partisi Kozan İlçe ve Adana İl Teşkilatı da eşlik etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından MHP’li Nihat Atlı’nın belediye başkanlığının düşürülmesinin ardından seçimlerde ikinci sırada bulunan ve belediye başkanı seçilmesine karar verilen Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan, mazbatasını teslim aldı.

Kozan İlçe Seçim Kurulundan YSK’nın kararı ile Kozan Belediye Başkanlığı matbasını alan Kazım Özgan’a yüzlerce Kozanlı vatandaşın yanı sıra Saadet Partisi Kozan İlçe ve Adana İl Teşkilatı da eşlik etti. Özgan, “Bugün mazbatamızı aldık, mutluyuz. Geçmişte Kozan’ımıza on yıl hizmet etmiştik. Allah nasip ederse bundan sonrada hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizlere destek veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Artık işimiz güzel Kozan’ımıza hizmet olacaktır.” dedi.

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