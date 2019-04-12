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Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:08 | Son Güncelleme

İl Seçim Kurulunca, MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığının düşürülmesinin ardından YSK tarafından belediye başkanı seçilmesi kararlaştırılan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan'a mazbatası verildi

İl Seçim Kurulunca, MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığının düşürülmesinin ardından YSK tarafından belediye başkanı seçilmesine karar verilen Saadet Partisi adayı Kazım Özgan mazbatasını aldı.

Saadet Partisi adayı Özgan'a, mazbatası Kozan İlçe Seçim Kurulu tarafından verildi.

Özgan'a, Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok ile İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve partililer eşlik etti.

Adana İl Seçim Kurulunca, Saadet Partisinin itirazı üzerine, Kozan ilçesinde, MHP'li Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verilmiş, bunun üzerine MHP kararla ilgili YSK'ye itirazda bulunmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'li Nihat Atlı'nın yerine Saadet Partisinin adayının belediye başkanı seçilmesine karar vermişti.

İlçedeki seçimde, Nihat Atlı yüzde 39.99, Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan ise yüzde 25.80 ile ikinci sırada en çok oyu almıştı.

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Kazım Özgan Kozan Belediyesi Mazbata

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