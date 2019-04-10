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Kozan Belediye Başkanı SP'li Kazım Özgan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:31 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığının YSK tarafından düşürülmesinin ardından yerel seçimde ikinci olan SP'nin adayı Kazım Özgan'a başkanlık görevi verildi.

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığının YSK tarafından düşürülmesinin ardından yerel seçimde ikinci olan SP'nin adayı Kazım Özgan'a başkanlık görevi verildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, aday olduğu MHP'den yüzde 39,99'luk oy oranıyla Kozan ilçesinde kazanan Nihat Atlı'nın başkanlığı, SP'nin itirazı üzerine, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle düşürüldü. İl Seçim Kurulu'nca yapılan değerlendirmede, Atlı'nın, belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirtildi. Nihat Atlı'nın yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının, 4 Nisan 2019 tarihli olduğu, bu kararın Atlı'ya 31 Mart'taki seçime katılma hakkı vermediği, kararın kesinleştiği 5 Nisan'dan sonra yapılacak seçime katılma hakkı tanıdığı vurgulandı.

YSK, KARARINI VERDİ

SP Genel Merkezi'nce Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurularak, seçimde ikinci olan adayları Kazım Özgan'ın başkan olması gerektiği yönünde talep dilekçesi verildi. Konuyu görüşen YSK tarafından bugün karar açıklandı. MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığı düşürülürken, SP'nin adayı Kazım Özgan'a başkanlık görevi verildi.

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