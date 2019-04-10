Kozan Belediye Başkanlığı Saadet Partisine geçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçildiğine ilişkin tutanak İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP'li Nihat Atlı'nın yerine Saadet Partisinin adayının belediye başkanı seçilmesine karar verdi.

Adana İl Seçim Kurulunca, Saadet Partisinin itirazı üzerine Kozan ilçesinde MHP'li Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verilmiş, bunun üzerine MHP kararla ilgili YSK'ye itirazda bulunmuştu.

İlçedeki seçimde Nihat Atlı yüzde 39.99, Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan ise yüzde 25.80 ile ikinci sırada en çok oyu almıştı.

MHP'nin itirazını görüşen YSK, Kozan ilçesinde Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı mazbatasının ikinci sırada en çok oyu alan Özgan'a verilmesine hükmetti.

- İtiraz süreci

Saadet Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle itirazda bulundu.