Kozan Belediye Başkanlığı Saadet Partisi’ne geçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana’nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçildiğine ilişkin tutanak İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP’li Nihat Atlı’nın yerine Saadet Partisi’nin adayı Kazım Özgan’ın başkan seçilmesine karar verdi.

Saadet Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre MHP’den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı’nın, ’belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı’ gerekçesiyle itirazda bulundu. SP’nin itirazını değerlendiren İl Seçim Kurulunca verilen kararda, Atlı’nın belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart’ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu kaydedildi. Nihat Atlı’nın aldığı "yasaklanmış hakların geri bırakılması" kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu belirtilen kararda, bunun Atlı’ya 31 Mart’taki seçimlere katılma hakkı vermediği ifade edildi. İl Seçim Kurulu, bu nedenle Nihat Atlı’nın Kozan Belediye Başkanlığına seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verdi.

Kararda, "Kozan Belediye Başkan Aday listelerinin ilan edildiği seçim takvimi sürecinde itirazcı Saadet Partisi tarafından Nihat Atlı’nın seçilme yeterliliğine itiraz edilmediği anlaşıldığından, 5393 Sayılı Yasa’nın 45’inci Maddesi uyarınca idari makamlarca çözülmek suretiyle belediye meclisince doldurulmasına, Yüksek Seçim Kuruluna itirazı olanaklı olmak üzere karar verildi." ifadeleri yer aldı.

