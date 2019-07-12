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Kozan’da 15 Temmuz şehidi polis kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 01:01 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Aytekin Kuru, memleketi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı.

Kozan’da 15 Temmuz şehidi polis kabri başında anıldı

Pekmezci Mahallesi'ndeki şehitlikte şehit polis memuru Aytekin Kuru'nun kabri başında gerçekleşen anma törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil ile daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİDİN BABA VE ANNESİ ZİYARET EDİLDİ

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilip şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Kaymakam Gürçam ile beraberindekiler daha sonra şehit Kuru'nun ailesinin evine geçerek, baba Süleyman ve anne Esma Kuru ile bir süre sohbet etti. Kaymakam Gürçam ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Oğuzhan Konuralp'i de ziyaret etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kozan 15 Temmuz 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü

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