Kozan'da ormanlık alanda korkutan yangın

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

İtfaiye araçları ile karadan, helikopterle havadan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Vatandaşlar, dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için, engel teşkil eden bazı ağaçları kesiyor. 4 noktada çıktığı öğrenilen yangında köylülerin ahırlarındaki bazı hayvanların öldüğü belirlenirken, dumandan etkilenen Ayşe Kılçık ise sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

12 EV YANDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi poyraz nedeniyle zorlaşırken, alevlere yakın evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Öte yandan, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi.

(DHA)

