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Kozan'da seçilen MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı, Saadet Partisi'nin başvurusu sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Saadet Partisi seçimlerde ikinci olan adayı Kazım Özgan’ın başkan olması gerektiği yönünde YSK’ya talep dilekçesi verirken, MHP Genel Merkezi ise karara itirazda bulundu.

Kozan'da seçilen MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Resmi olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Nihat Atlı’nın başkanlığı, “seçilme yeterliliğine sahip olmadığı” gerekçesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk’ün İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Daha sonra, Saadet Partisi'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonucu Atlı’nın başkanlığı düşürüldü.

Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kurulu’ndan gelen ret kararının üzerine İl Seçim Kurulu’na başvurduklarını ve aldıkları netice üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi’nin de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçimlerde ikinci olan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan’ın başkan olması yönünde talep bildirdiklerini kaydetti.

MHP Genel Merkezi ise Atlı’nın başkanlığının düşürülmesinin ardından YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu.

İHA

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