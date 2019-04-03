Kozan Ticaret Borsası Başkanı Çevikalp'e silahlı saldırı

Adana'da, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kozan Belediyespor'un da başkanı olan İdris Çevikalp, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'ndaki evinden çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırına uğradı.

Bacağından yaralanan Çevikalp, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevikalp'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

