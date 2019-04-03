HABER

Kozan Ticaret Borsası Başkanı Çevikalp'e silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Adana'da evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan İdris Çevikalp hastaneye kaldırıldı

Adana'da, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kozan Belediyespor'un da başkanı olan İdris Çevikalp, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'ndaki evinden çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırına uğradı.

Bacağından yaralanan Çevikalp, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevikalp'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!
Adana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyorAdana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor
Yoğun bakımdan çıktı, şampiyon olduYoğun bakımdan çıktı, şampiyon oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kozan Ticaret Odası saldırı silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

Alarma geçtiler! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.