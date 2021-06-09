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Kozan yağışa teslim oldu! Sel birçok yere zarar verdi

09.06.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle bir mahallede birçok iş yeri, ev ve tarım arazisi yaşanan su taşkını nedeniyle zarar gördü. Ayrıca iki balık üretim tesisinde yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak kayboldu.

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi’nde bugün saat 17.00 sıralarında yağış başladı. Yağışın şiddetini arttırmasıyla mahallede birçok ev ve iş yerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceden uyarılarına rağmen mahalledeki birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı. Bölgede cadde ve sokaklarda yaşanan su taşkınları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken ayrıca birçok tarla ve bahçe yağıştan dolayı zarar gördü.

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BALIKLAR TAŞKINLA BİRLİKLİKTE KAYBOLDU

Mahallede bulunan iki balık üretim tesisinde ise yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Bir saat süren yağış daha sonra etkisini azalttı. Zarar gören bölgelerde suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı. (DHA)

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sel Adana

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