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Kozan yolunda heyelan meydana geldi, yol kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kozan-Feke yolunda heyelan meydana geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kozan-Feke yolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçasının yola düşmesiyle trafik kapandı. Trafik ve Karayolları ekipleri, yolda önlem alarak, trafik akışını kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı.
İMAMOĞLU'NDA SEL UYARISI
İmamoğlu ilçesinde de merkez ve köylerde gece boyu devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel felaketine karşı dere yataklarındaki evlerde oturan vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla uyarıldı. Yazıtepe ve Camili köylerini birbirine bağlayan köprüde oluşan sel nedeniyle ise ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. İlçe merkezinde ayrıca dere yataklarına yakın yerlerde park eden araçlar kaldırıldı. Tuna Köprüsü, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Debisi artan Çepelce Deresi taşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
POZANTI'DA KÖPRÜ YIKILDI
Pozantı ilçesinde oluşan sel baskınında 8 kilometre uzaklıkta bulunan Belemedik Mahallesi'ne giden köprü yıkıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Fidanlık bölgesinde bulunan köprü iki gündür süren yoğun yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle yıkıldı. Ekiplerimiz jandarma ile koordineli şekilde yolu bir gün ulaşıma kapatmıştır dedi. Belediye ekiplerinin köprüyü onarma çalışmalarını sürdürüyor.

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