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Kozan'da araç takla attı 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Ali GÖKDAL - KOZAN,(ADANA),(DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tunahan Gür yönetimindeki 01 RK 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak refüje çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Emrah Gür ve sürücü Tunahan Gür'ü otomobilden çıkartarak ambulansla hastaneye götürdü. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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