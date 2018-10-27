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Kozan'da iki kaza: 1'i ağır, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kozan'da iki kaza: 1'i ağır, 7 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.
Kozan-Adana yolunda Burhan S. yönetimindeki 01 ASS 99 plakalı otomobil, Yunus Kızıldağ yönetimindeki 01 EPY 89 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Yunus Kızıldağ'ın aracındaki Şengül, Muhide ve Erhan Kızıldağ yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Diğer kazada ise Kadirli yolunda kontrolden çıkan 01 L 3018 plakalı otomobil, refüje çarptı, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Önder Durmuşoğlu, Ahmet Çetinkaya ve Ayşe Kösece, Kozan Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Cuma Arar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kozan'da iki kaza: 1'i ağır, 7 yaralı

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