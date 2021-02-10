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  4. Kozan’da "İkizler çetesi" çökertildi

Kozan’da "İkizler çetesi" çökertildi

10.02.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde yağma suçuna karışan "İkizler çetesi" üyesi 6 kişi, düzenlenen baskınla yakalandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde yağma suçuna karışan "İkizler çetesi" üyesi 6 kişi, düzenlenen baskınla yakalandı. Çete üyelerinin ev ve iş yerlerinden adeta cephanelik çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile nitelikli yağma suçundan "İkizler çetesi" olarak adlandırılan gruba yönelik baskın düzenledi. Yapılan şafak operasyonunda 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 9 mm’lik tabanca, 2 adet 7.65 mm’lik tabanca, 3 adet eski tip iğnesiz tabanca, 34 adet av tüfeği fişeği, 50 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak (kama), 1 adet 84 bin TL tutarında senet, 80 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan 6 şüphelinin cep telefonlarına ve dijital materyallerine el konuldu.

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