Kozan'da işçi taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'da, inşaat işçilerinin taşındığı servis minibüsünün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, devrildi. Kazada işçi Osman Kocaman (49) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Feke Kozan yolu Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke’de inşaatta çalışan işçileri Kozan'a götüren Yusuf Çankaya yönetimindeki 01 BR 302 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp, devrildi. Kazada, sürücü, Yılmaz Çankaya, Osman Kocaman, Abdullah Kocaman, Selim İlhan (57) ve Osman Koray (50) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yusuf Çankaya, Yılmaz Çankaya ve Osman Kocaman'ın ağır yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Kocaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

