Kozan'da kaza 5 kişi yaralı

Ali GÖKDAL KOZAN,(Adana),(DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kozan'dan Feke ilçesi istikametine giden Adem Küçüker yönetimindeki 01 ABK 317 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Adem Küçüker ile çocukları Umut (13), Mehmet (10), Yusuf (2), eşi Sultan (34), annesi Ayşe Küçüker (55) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

