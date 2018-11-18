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Kozan'da kurtlar, bir haftada 20 hayvanı telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde son bir haftada 20 küçükbaş hayvan, kurt saldırılarında telef oldu.

Kozan'da kurtlar, bir haftada 20 hayvanı telef etti

Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde son bir haftada 20 küçükbaş hayvan, kurt saldırılarında telef oldu.
​Kozan ilçesinde, zaman zaman kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Kırsaldaki Velicenli Mahallesi'ne inen kurt sürüsü, son bir haftada 20 küçükbaş hayvanı telef etti. Mahalle Muhtarı Ferhat Yıldırım, kurtların 4 kişinin hayvanlarına zarar verdiğini söyledi. Yıldırım, "Son bir haftadır kurt sürüsü, bölgede üreticilerimizin hayvanlarına saldırıyor. Şu ana kadar 20 hayvanı telef ettiler. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

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Kozan'da kurtlar, bir haftada 20 hayvanı telef ettiKozan'da kurtlar, bir haftada 20 hayvanı telef etti

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