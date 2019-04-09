Kozan'da MHP'li Nihat Atlı'nın başkanlığı düşürüldü

ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığı, 'seçilme yeterliliğine sahip olmadığı' gerekçesiyle düşürüldü.

Saadet Partisi (SP), resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Bu başvuru reddedilince, SP, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İl Seçim Kurulunca yapılan değerlendirmede, oyların yüzde 39,99'unu alarak seçilen Atlı'nın, belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirlendi. Nihat Atlı'nın yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu, bu karanın Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediği, bu kararın kesinleştiği 5 Nisan tarihinden sonra yapılacak seçimlere katılma hakkı tanıdığı vurgulandı. Bu nedenle Nihat Atlı'nın başkanlığını düşüren İl Seçim Kurulu kararında şöyle denildi:

"Kozan Belediye Başkan aday listelerinin ilan edildiği seçim takvimi sürecinde Saadet Partisi tarafından Nihat Atlı'nın seçilme yeterliliğine itiraz edilmediği anlaşıldığından 5393 sayılı yasanın 45'inci maddesi uyarınca idari makamlarca çözülmek suretiyle belediye meclisince doldurulmasına, Yüksek Seçim Kurulu'na itirazı olanaklı olmak üzere karar verildi."

YSK KARARI BEKLENİYOR

SP Genel Merkezi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak, seçimde ikinci olan adayları Kazım Özgan'ın başkan olması gerektiği yönünde talep dilekçesi verdi. MHP'nin de konuyu YSK'ya taşıdığı kaydedildi. Son kararı itirazların görüşüleceği YSK verecek.

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