HABER

Kozan'da minibüs otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 19:49 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kozan'da minibüs otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Olay, Kozan- Adana yolu Deliçay köprüsü yakınlarında meydana geldi. Fatih Yurdaer yönetimindeki 06 ADJ 254 plakalı minibüs aynı yönde giden Okan Böyümez yönetimindeki 01 RU 837 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Dürdane Böyümez (54), Ayşe Çağla Böyümez (17), Çağatay Balcı (22), Yağız Efe Tatlı (1), Fatma Tatlı (37), Aras Giray Tatlı (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kozan'da minibüs otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralıKozan'da minibüs otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralıKozan'da minibüs otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

PARTNERBu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!Bu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!
Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü: 2 yaralıKaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü: 2 yaralı
Yılan tarafından ısırılan kadın hastanelik olduYılan tarafından ısırılan kadın hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.