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Kozan'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 23:49 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozan'da orman yangını

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam ediyor.

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