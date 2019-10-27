HABER

Kozan'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

ALİ GÖLDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kozan- Feke yolunun Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke yönünden Kozan'a giden Erkan Dişbudak yönetimindeki 01 TA 823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeni'nin kullandığı 80 LM 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ebru (34), Nebi Seymen (8) ve Yeter Özkaya (76), Birsen (39), Emir (2), Nil (3) ve Anıl Dişbudak (8) ile Ayşe Yeni (63) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 8 yaralıyı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
Husumetli şahıslar iş yerinde dehşeti yaşattıHusumetli şahıslar iş yerinde dehşeti yaşattı
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıKonya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.