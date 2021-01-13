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Kozan’da sağanak nedeniyle istinat duvarı ve yol çöktü

13.01.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Adana’nın Kozan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Doğalgaz çalışması yapılan bir yolda da meydana gelen çökme nedeniyle bir araç hasar gördü.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı verdiği Kozan’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Geceyi şimşekler aydınlatırken 2 saat boyunca etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde yolda çökme meydana gelirken, Çanaklı Mahallesi’nde bir apartmanın yanında bulunan istinat duvarı çöktü.
Cumhuriyet mahallesinde Doğalgaz boru hattı için kazılan ve çalışmanın tamamlanması ile üzeri kumla kapatılan ve asfaltlanmayan yolda çökme meydana geldi. 01 D 1672 plakalı Önder Erol yönetimindeki araç çöken yola düşerek hasar gördü.
Aracı hasar gören Önder Erol, “Araçla gelirken su oluşmuştu. Su vardı ama çukur olmuş. Bu yolların daha iyi yapılması lazım. Hasarımın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Geçerken görmek mümkün değil bu araya çocukta düşebilir” dedi.
Kozan Belediyesi zabıta ekipleri istinat duvarı çöken inşaat alanı ve çökme yaşanan yollara şerit çekerek güvenlik tedbiri alırken trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

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