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Kozan'da tefeci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:31 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın idaresinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen 30 kişinin evine operasyon düzenledi. Polis, 30 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çek ve post makinelerine a el koydu. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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