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Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

12.02.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana karayolu Ayvalı mevkiinde meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana karayolu Ayvalı mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen, Adana istikametinden Kozan İstikametine doğru ilerleyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kaza sonrası aynı araçta bulunan Fatih Tatıl (45) ve Erkut Sedefoğlu kazada ağır yaralanırken Cemali Altınsoy (48) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve hayatını kaybeden şahıslar sıkıştıkları araçtan Cankur ekipleri tarafından çıkarılırken, kaza yerine gelen 112 acil müdahale ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahale yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri ise olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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