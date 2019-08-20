HABER

Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 21:43 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçedeki Yahyalı yolu Sıkıntı kavşağında meydana geldi. Ana caddede ilerleyen Önder Yaprak yönetimindeki 01 BV 237 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Musa Kaya (55) yönetimindeki 01 Y4 151 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Musa Kaya yönetimindeki araç, yol kenarındaki portakal bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiyeye bağlı Cankur, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Musa Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanan Önder Yaprak (44) ve Melahat Yaprak (43) ambulansla, Ömer Yasin Yaprak (17) ise otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER En önemli belirtisi buymuş! En önemli belirtisi buymuş!
Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıAksaray’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Traktörün altına kalan sürücü öldüTraktörün altına kalan sürücü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

'Fiyata bakmadan altın alın!'

'Fiyata bakmadan altın alın!'

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.