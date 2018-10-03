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KOZAN'DA YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. 5 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. C

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