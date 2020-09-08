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Kozan’daki orman yangını söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve köy sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve köy sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boztahta Mahallesi Karahallı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. 2 yangın söndürme helikopteri, 16 arazöz, 10 su tankı, 12 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 80 yangın işçisi, 100’e yakın köylü ile müdahale edilerek yangın söndürülürken, yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Köy sakinleri bu yangınlara sebep olan kişi veya kişilerin bulunup cezalandırılmasını istiyor.

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