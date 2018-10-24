Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ İlçe Belediyesi ve Samandağ Kadın Dayanışma Derneği'nin ortaklığında hazırlanan, 'Kozanın İpeğe Heyecanlı Yolculuğu' projesi tamamlandı.

Sosyal Destek Programı kapsamında hazırlanan ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin Ankara'da düzenlediği 2018 Yerel Yönetim Ödülleri Toplantısı'nda ödüle layık görülen 'Kozanın İpeğe Heyecanlı Yolculuğu' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kadın istihdamının desteklenmesi ve kaybolmaya yüz tutan bir zanaatın canlandırılmasını amaçlayan projenin başarıya ulaştığı açıklandı.

Mağaracık Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, kurum temsilcileri ve kursiyerler katıldı. Samandağ Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Enver Deniz, ipeğin tarihi, projenin içeriği, bugün itibarıyla geldiği süreci değerlendirdi.

NEHİR: BİRLİKTE DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, proje ile ipekçilikte kooperatifleşme sürecinin başladığını söyledi. Nehir şöyle konuştu:

"Kadınlar birbirini çok sevdi o günden bu günlere getirdiler. Sadece bir şeye dokunduk, ürettik, demenin ötesinde bir dayanışma oluştu. Biraz hak hukuktan bahsettik ve o yönüyle de bir farkındalık oluşturduk. Bir taraftan üretimin bir ucundayız, bir taraftan da ne kadar çok insanımız varmış, dokunduğunuz zaman gelişmeye açık insanımız varmış. Pojenin sürdürülmesi durumunda önümüz kooperatifleşmeye doğru gider. Bu yönde bir çalışma içerisinde bir emek sarf ediliyor. Olması durumunda sadece ipekle ve buradan elde edilen ürünlerin pazarlanması dışında da eminim sizlerin birçok yeteneğiniz var. Farklı tarımsal ürünlerin de pazarlanabileceği bir mekana da dönüşebilir. Birlikte daha güzel işler yapacağız."

'İPEK ELLER İPEK İŞLER' PROJESİ İLE BAŞLADI

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir ise projenin ilk ayağının 2 yıl önce, 'İpek Eller İpek İşler' projesi ile başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu projedeki amacımız şuydu; İpekçilik çok eski bir zanaatımız, bu işi geleneksel anlamda da çok önemsedik. Tarihimize bir yolculuk yapmak istedik. Bir boyutu gelenek görenek ve yaşam biçimimizdi ama diğer yönü de para kazanmak ve tencereyi kaynatmaktı. Bu fikriyatla yola çıktık ve bu süre zarfında çok yol aldık. İşe dokumayla başladık. İpek dokuma, pamuk dokuma, kilim dokuma, ev tekstili ve buna benzer şeyler ürettik. Bu işi bu şekilde yapmamızın sebebi, ev kadınlarımızın evlerinde bazı yetenekleri var. Burada da o yeteneklerine bir şeyler katarak ve büyüterek yollarına devam etsinler istedik. Hangi nakışı kim biliyorsa onu ipekle birleştirerek yapsın istedik ve bu konuda da başarılı olduk diye düşünüyorum. Bundan sonraki temel hedefimiz, bu projenin sürdürülebilir olması. Bu konuda da biz desteklerinizi talep etmeye devam edeceğiz. Çünkü evinde üretim yapıp satan kadın sayımız ne kadar artarsa bizler o derece kendimizi başarılı göreceğiz. Bu projenin kattığı gelir boyutu var, sosyalleşme boyutu var, kadının elinden çıkması boyutu var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman oradaki getirisinin bunların çok üstünde olduğunu düşünüyor, çok da önemsiyoruz."