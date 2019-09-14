FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına geniş yer verilen kararda, emniyet mahrem yapılanmasının, 7 büyük bölge ve bunlara bağlı küçük bölgeler ile 10 ana temsilcilikten oluştuğu ifade edildi.

FETÖ'nün, teröristbaşı Fetullah Gülen tarafından 1966'da kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak ülke yönetimini ele geçirmek olduğuna dikkat çekildi.

AA muhabirinin ulaştığı kararda, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve örgütün emniyet mahrem yapılanması anlatıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 31 Temmuz 2019'da açıklanan kararın gerekçesinde, Yasin Özdil'in örgütün emniyet mahrem yapılanmasında "üst düzey B vasfında" görev yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu vurgulandı.

"FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğündeki yapılanması, Ankara Büyük Bölge Temsilciliği, İstanbul/Marmara Büyük Bölge Temsilciliği, İzmir/Ege Büyük Bölge Temsilciliği, Gaziantep Büyük Bölge Temsilciliği, Erzurum Büyük Bölge Temsilciliği, İrfan Bey Temsilciliği (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Okul Büyük Bölge Temsilciliği (Polis Okulları), Dil Kursu Büyük Bölge Temsilciliği (İDB-Yıldız), Kimya Dersi Temsilciliği (KOM), Tarih Dersi Temsilciliği (TEM) olarak 10 ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların üstünde bunları yöneten bir birim abisi vardır. Bu kişi sözde EGM'yi yöneten imamdır. Emniyet imamına bağlı çalışan bir sekreter vardır. Bu sekreter, FETÖ'nün mali ve personel yapısını takip eder. Temsilciliklere bağlı küçük bölge mesulü/genel müdürü vardır. Her temsilciliğin altında dörder küçük bölge bulunmaktadır."

Küçük bölgelerin il ve ilçelerden oluştuğu bildirilen gerekçeli kararda, "Emniyet Mahrem Hizmetler Yapılanması Kodlamaları" başlığı altında FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) içindeki yapılanmasına da yer verildi.

Büyük bölgelerin Ankara BB, Ege BB, Erzurum BB, Gaziantep BB, İrfan Bey BB (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Marmara BB ve Okul BB (Polis Okulları) olduğu belirtilen gerekçeli kararda, büyük bölgenin alt birimlerini oluşturan yapılanmalara ise küçük bölge (KB) denildiği anlatıldı.

- ByLock'a 20 binden fazla giriş yapmış

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün örgüt yapısı ve emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin verilen bilginin ardından sanık Yasin Özdil'in eylemleri aktarıldı.

Buna göre Yasin Özdil de 2001-2013 yılları arasında "Türkiye emniyet mahrem imamı" olan ağabeyi "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil gibi emniyet mahrem imamları arasında yer aldı.

Gizli tanık Garson'un mahkemeye sunduğu ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin tespitlerin bulunduğu hafıza kartındaki bilgilere göre Özdil, örgüt içinde "Yılmaz" kod adını kullanıyordu.

Özdil'in FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında "üst düzey B vasfında" görev yaptığını mahkemede dinlenen tanıklar da teyit etti.

Mahkemedeki savunmasında FETÖ ile bağını ve kod adı kullandığını inkar eden Özdil'in ByLock kullanıcı bilgilerinin, adının kısaltması ile kod ismi olduğu belirtilen Yılmaz'ın birleşiminden ortaya çıkan "ysn yılmaz" olarak belirlendi.

Son rakamları "67 57" ile biten telefon hattı üzerinden 16 Ağustos 2014 ile 26 Nisan 2015 arasında ByLock kullandığı tespit edilen Özdil, bu zaman zarfında 20 bin 322 kez ByLock hedef IP'lerine erişim sağladı.