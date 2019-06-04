Kozlu'da İYİ Parti yöneticisini kömür parası için öldüren zanlı tutuklandı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde, sattığı kömürün parasını vermediğini iddia ettiği İYİ Parti Kozlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Alagözoğulları’nı (56) boğazını keserek öldüren Sebahattin K. tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde İYİ Parti Kozlu İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Sebahattin K., iddiaya göre sattığı kömürün ücretini ödemeyen İYİ Parti Kozlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Alagözoğulları’nın bulunduğu ilçe başkanlığına gitti. Parasını isteyen Sebahattin K. ile Metin Alagözoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Sebahattin K. yanındaki bıçakla Alagözoğulları’nı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Alagözoğulları sokağa çıkıp kaçmaya çalıştı. Sebahattin K., Alagözoğulları’nı takip ederek yakaladı ve bıçakla boğazını kesti. Alagözoğulları, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Sebahattin K. sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Sebahattin K., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.