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Kozluk’ta sondaj atıkları çevre felaketine neden oldu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyü yakınlarında petrol arama ve sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğü kuyudan çıkan atıkların gelişi güzel atılmasının çevre felaketine yol açtığı iddia edildi.Garzan çayı kıyısında yaşanan çevre ve atık kirliliği, deredeki canlı hayatını olumsuz etkiledi.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyü yakınlarında petrol arama ve sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğü kuyudan çıkan atıkların gelişi güzel atılmasının çevre felaketine yol açtığı iddia edildi.
Garzan çayı kıyısında yaşanan çevre ve atık kirliliği, deredeki canlı hayatını olumsuz etkiledi. Derede yaşanan balık ölümlerinin sondaj kuyusundan çevreye dökülen atıklardan kaynaklandığı öne süren köy sakinleri konunun incelenerek önlemlerin arttırılmasını istedi. Sene başında Kumlupınar köy yolunda petrol arama çalışmalarının başlatıldığına dikkat çeken köy sakinleri, petrol arama faaliyetlerinden çıkan petrol türevi katı atıkların, çevreye gelişi güzel döküldüğünü, dere ile karışan zift ve atıkların sudaki canlı hayatı tehlikeye soktuğunu, bölgede çok sayıda balık ölümü ve büyük oranda çevre felaketinin yaşandığını kaydetti.
Yetkililerin Kozluk ilçesinde yaşanan çevre felaketine duyarlı olmasını beklediklerini aktaran köy sakinleri, konunun incelenmesi ve petrol türevi atıkların çevreye dökülmesine son verilmesini istedi.

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