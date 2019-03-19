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Kozmetik dükkanından hırsızlık yapan 2 Iraklı zanlı gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Samsun’da kozmetik dükkanından hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Kozmetik dükkanından hırsızlık yapan 2 Iraklı zanlı gözaltında

Samsun’da kozmetik dükkanından hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin bitişiğindeki anahtarı kendilerine bırakılan kozmetik dükkanının geceleyin kapısını anahtar ile açıp kozmetik ürünleri ve laptop bilgisayar çaldıkları iddia edilen Irak uyruklu Abdulrahman K.S.S. ve Qasım A.J.A.M., Gazi Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.

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