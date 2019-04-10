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Kozmetik ürünlerde 'Bahar Festivali'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

E-Ticaret platformu Hepsiburada, kozmetik kategorisinde 'Bahar Festivali' kampanyasını başlattığını duyurdu.

İSTANBUL, (DHA)- E-Ticaret platformu Hepsiburada, kozmetik kategorisinde 'Bahar Festivali' kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında tüm kozmetik ürünler yüzde 70’e varan indirimlerle müşterilere sunulacak.

Hepsiburada, kozmetik kategorisi özelinde yüzde 70’e varan indirimler sunan 'Bahar Festivali' kampanyasını başlattığını bildirdi. E-Ticaret Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın bugünden başlayıp, 13 Nisan Cumartesi günü 23.59'a kadar devam edeceği ifade edildi.

Kampanya kapsamında bine yakın markanın kozmetik ürünleri, parfüm, cilt bakımı, makyaj ürünleri ve güneş ürünlerinin indirimli fiyatlarıyla müşterilere sunulacağı duyuruldu.

YAZ DÖNEMİNDE ANTALYA VE MUĞLA’NIN GÜNEŞ ÜRÜNLERİNE TALEBİ ARTIYOR

Kozmetik ürünlerinin alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bu ürünlere Türkiye'nin her ilinden yoğun talep olduğunu açıkladı. Hepsiburada, cilt bakım ürünlerinde Bursa ve Kocaeli’nin, güneş ürünlerinde Muğla, Antalya ve Malatya’nın, parfümlerde Konya ve Tekirdağ’ın, makyaj ürünlerinde ise Balıkesir ve Eskişehir’in yüksek talep oranıyla öne çıktığını belirtti. Verilere göre en çok 30-40 yaş grubu kozmetik ürünleri alışveriş yapıyor.

Kampanya detaylarına Hepsiburada'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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