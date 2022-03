Kozmetik ürünlerine çuvalla para harcamayın! Her gün tüketildiğinde güzelliğinize güzellik katan besinler

Çekici, aydınlık, mükemmel bir cilt için kozmetik ürünlere para harcamaya başlamanıza gerek yok. Kısa sürede cildinizi aydınlatacak ve çekiciliğinizi artıracak bu 10 etkili besini tüketmek için yepyeni bir plan oluşturun. Kısa sürede daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuştuğunuzu göreceksiniz. İşte çekici bir tenin sırrı daha canlı bir cilt için onarıcı, nemlendirici, tonlayıcı 10 besin.

BOL SU İÇİN

Çekiciliğinizi arttırmak için öncelikle saat başı küçük bir bardak su içmeye başlayın. Nemsizlik cildinizi soldurur. Cildinizi önce içerden nemlendirmeniz gerekir. Uzmanlar, daha iyi bir cilt için susamadan su içmeyi öneriyor. Cildin yeterli nemini sağlayabilmesi için her gün kilo başına 30 ml su içmeye özen gösterin.

C VİTAMİNİNİ EKSİK ETMEYİN

Her öğün düzenli olarak c vitamini içeren besinler tüketmeye başlayın. Günlük ihtiyacınızın biraz fazlası cildinizi canlandırmaya başlayacak. Çekiciliğin sırrı canlı dikkat çekici parlak bir cilt ve bunun için ihtiyacınız olan en önemli kaynak elbette C vitamini. C vitamini bilinen en büyük antioksidanlardan biridir. C vitamini vücutta depolanmaz, her gün gün boyu belirli C vitamini kaynaklarında alarak daha çekici bir cilde sahip olabilirsiniz.

C vitamini, serbest radikallere karşı güçlü bir silahtır. Güneşin zararlı etkilerinin verdiği hasarı hem de UV ışınlarının yaratabileceği cilt hasarlarını azaltmada etkilidir. En önemlisi ise cildin elastik yapısının korunmasında ve cilt yenilenmesinde önemli olan kolajen yapımını destekleyerek, kırışıklık oluşumunu ve cildin yaşlanmasını geciktirir. Bol bol limon, kırmızı biber, çilek ve portakal tüketin. Brokoli de iyi bir c vitamini kaynağıdır.

KAKAO ÇEKİRDEĞİ

Her gün 2-3 tane kakao çekirdeği, cilt sorunlarıyla baş etmenizi sağlamanın yanı sıra cildinizdeki ince çizgileri de azaltacaktır. Kakao atar damarları genişleterek cilde giden kan miktarını artırır ve bu sayede daha sağlıklı ve çekici bir cilt görünümü sağlar. İçerdiği flavonoidler sayesinde antioksidan kapasitesi yüksek bir besindir. Her gün 4-5 tane kakao çekirdeği atıştırın.

AVOKADO

Cildinizi ışıl ışıl parlatmak için her gün 1 tane avokado tüketin. Mucizesi içindeki sağlıklı yağlarda saklı. Cildiniz için tam bir nemlendirici, koruyucu ve besleyici. Avokadonun içerdiği tekli doymamış yağ asitleri, cildin nemini koruyor, kısa sürede canlılık veriyor. Kırışıklık ve ince çizgi görünümünün oluşmasını geciktiriyor. Avokadonun içerdiği yağ asitleri sayesinde, cildin ihtiyaç duyduğu A ve E vitaminleri gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırarak cilt sağlığını destekliyor.

HER GÜN 1 AVUÇ ÇİĞ ISPANAK

Her gün 1 avuç çiğ ıspanak size ihtiyacınız olan A vitamini sağlayacak ve kırışıklıklarla savaşacak. Retinole ihtiyaç duymayın. Ispanağın içerisinde A vitamini nem kaybını önlemenin yanı sıra ciltte kırışıklık oluşumunu azaltır. Bun da canlı bir cilt tonunu hazırlar. Bir insanın günlük 700-900 mikrogram A vitamini gereksinmesi bulunuyor ki, bu gereksinmeyi karşılamak için günde 1 avuç kadar (yaklaşık ½ kase) ıspanak tüketin.

HAVUÇ İLE DAHA ÇEKİCİ BİR TEN

Daha çekici ve güzel bir cilt tonu için her gün havuç tüketmeye başlayın. Canlı bir cildin sırrı, renk tonunda ve pürüzsüzlüğündeyse havuç harika bir etki yaratabiliyor. Günde 1 adet havuç yiyerek cilt lekeleri ve sivilce oluşumu ile savaşabilirsiniz. A vitamini sadece gözler için değil cilt için de elzem bir vitamin! Ayrıca havucun içeriğindeki retinoller, akne ve cilt lekeleri tedavisinde kullanılan başlıca bileşenlerden biri. Ayrıca içeriğindeki yüksek keroten cilt tonunu güzelleştiriyor.

GÜNLÜK BİR ÇAY BARDAĞI CEVİZ, BADEM VE FINDIK

Daha çekici görünmek için cildinizi besleyin. Her gün yaklaşık 1 çay bardağı karışık kavrulmamış ceviz-fındık -badem tüketmeye başlayın. Badem ve fındık içeriğindeki E vitamini ve ceviz ise özellikle içerdiği Omega 3 sayesinde ciltte oluşan tahribatın onarılmasına ve cildin yenilenmesine destek oluyor. Yüksek E vitamini cildiniz için en doğru kaynaklardan biri. E vitamini en önemli antioksidanlardan biri ve cildi zararlı UV ışınlarına karşı koruyucu özelliğe sahip. Ayrıca cildin nem dengesini korumasına da katkı sağlıyor.

HER GÜN İKİ FİNCAN

Daha canlı bir cilt için günde 2 fincan yeşil çay tüketin. Yeşil çay içerisindeki antioksidanlar, ciltte kırışma ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin oluşumuyla savaşarak cildi koruyor. Yüksek tansiyonunuz varsa yeşil çay tüketmeden önce doktorunuza danışın.

YAĞLI BALIKLAR İLE CİLDİNİZİ SIKILAŞTIRIN

Cildinizin elastikiyetini güçlendirmek, daha sıkı bir cilde sahip olmak için her hafta 2 porsiyon yağlı balık tüketmeye başlayın. Sarkık bir cilt hiç çekici olmayabilir. Cildinizi canlandırmak için haftada iki gün ızgara veya fırında somon tüketin. Her hafta yağlı balıklardan bir çeşit tüketmeyi deneyin. Bunun için en çok tercih edilen kaynak ise somondur. Somon içinde bulunan, astaxanthin cilt elastikiyetini artırırken, çizgilerin ertelenmesine yardımcı olur.

Omega 3 ise yıpranan ve kuruyan cildin onarılmasını ve hücre zarı yapısının yenilenmesini sağlar. Üstelik cilt yenilenmesi ve doku onarımı için olmazsa olmaz bir bileşen olan kolajen dostu olarak öne çıkıyor.

ORMAN MEYVELERİNİ EKSİK ETMEYİN

Diyetinize 1 avuç orman meyvesi ekleyin. Kısa zamanda ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. Antioksidan kapasiteleri en yüksek besinlerden olan böğürtlen, yaban mersini, ahududu gibi orman meyveleri, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor ve bu sayede hücre zarı yapısını destekleyerek yaşlanmayı geciktiriyor.