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Kozmetik ve cilt bakımı alışverişinin püf noktaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

Bahar aylarını yaşadığımız bugünlerde cildin kışın olumsuz etkilerinden arındırmak büyük önem taşıyor.

Kozmetik ve cilt bakımı alışverişinin püf noktaları

Bahar aylarını yaşadığımız bugünlerde cildin kışın olumsuz etkilerinden arındırmak büyük önem taşıyor. Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, bahara ve yaza taptaze bir başlangıç yapmak isteyenler için cilt bakımında 2019’un trendlerini, yenilikleri ve cilt bakımının püf noktalarını anlattı.
Türkiye’de kozmetik sektörünün en gözde alışveriş destinasyonlarından olan Boyner, yeni sezonda zengin seçenekli bir kozmetik koleksiyonu sunuyor.
Boyner olarak, bahara ve yaza yenilenerek başlangıç yapmak isteyenler için harika fırsatlar sundukları belirten Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, cilt bakımı ve kozmetik alışverişinin püf noktaları ve sezondaki yenilikler hakkında bilgiler verdi.
Kozmetikte yenilikler
Yoğun çalışan kozmetik severler düşünülerek tasarlanan pratik, tek kullanımlık, konsantre ürünlerin son dönemin gözdeleri arasında yer aldığını belirten Dilek Çağlayan Değirmenci, “Skinfood, Claderm, Leaders gibi Koreli cilt bakım ürünleri bu alanda pek çok alternatif sunuyor. Bu ürünler tek kullanımda uzun süreli bir bakım ve koruma sağlıyor. Bunun yanı sıra, organik içerikli ürünler gün geçtikçe daha çok tercih ediliyor. Ayrıca Duaderm bu alanda satışa sunduğumuz en yeni markalarımızdan” diyor.
Bir diğer önemli yeniliğin ise dijital ekran kaynaklı yaşlanmayla savaşan Blue Light Teknolojisi içeren ürünler olduğunu vurgulayan Değirmenci, bu ürünlerden biri olan Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex’in, telefon, bilgisayar ve bakılan tüm ekranlarda maruz kalınan mavi ışığa karşı 10 kat fazla konsantre onarım teknolojisi içerdiğini sözlerine ekliyor.
2019’un trendleri
Dilek Çağlayan Değirmenci’nin verdiği bilgilere göre 2019 ilkbahar-yaz sezonunun en önemli trendi makyajsız görünüm veren makyaj. Yüz hatlarını yorgun gösteren ve ağır bir katmandan oluşan kapatıcı ve fondötenler yerini, sağlıklı ve aydınlık görünümlü ciltlere bırakıyor.
Cilt bakımının püf noktalarını da paylaşan Dilek Çağlayan Değirmenci, cilt bakımında ilk ve en önemli basamağın cilt temizliği olduğunu vurguluyor. Cildin nemlendirilmesi ve beslenmesi de cilt bakımındaki bir diğer önemli husus. Bu konuda nemlendirici kremler oldukça fayda sağlıyor. Değirmenci,her kremin her cilt yapısına uygun olmadığını belirterek, kozmetik severlere cilt yapısına uygun kremler tercih etmesini önerdi.
Kozmetik alışverişinde uzman personel tarafından verilen servisin kaliteli ürünler kadar önemli olduğunu belirten Dilek Çağlayan Değirmenci, Boyner’in bu konuda sunduğu hizmeti şöyle özetledi: “Boyner olarak dünyaca ünlü markaların zengin seçeneklerini, koleksiyonumuza yeni eklenen organik içerikli ürünleri uzman personelimizin ayrıcalıklı servisi ve danışmanlığında müşterilerimizle buluşturuyor, kişinin cilt yapısına uygun doğru cilt bakımı ve kozmetik ürünlerini sunmayı hedefliyoruz. Tüm müşterilerimiz, kendi cilt tiplerine en uygun cilt bakım ve makyaj ürünlerine servis danışmanlarımız aracılığıyla ulaşabiliyor.”

Kozmetik ve cilt bakımı alışverişinin püf noktaları

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