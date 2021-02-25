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  4. Kozmetikçilere dadanan yabancı uyruklu karıkoca son işlerinde yakayı ele verdi

Kozmetikçilere dadanan yabancı uyruklu karıkoca son işlerinde yakayı ele verdi

25.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Denizli’de müşteri gibi girdikleri kozmetik mağazasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu karı koca, personel tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli’de müşteri gibi girdikleri kozmetik mağazasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu karı koca, personel tarafından suçüstü yakalandı. İşledikleri suç saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan karı kocanın çantasından aynı gün içerisinde farklı mağazalardan çaldıkları 10 bin TL’lik kozmetik malzemesi çıktı.
Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Mustafa S. ile eşi Nısrin S., kozmetik mağazasına ürün almak bahanesiyle ellerindeki çantayla girdi. Etrafı kontrol eden iki şüpheli ürünleri inceleyerek gezmeye başladı. Kimsenin olmadığı anlarda Mustafa S. etrafı kontrol ederken Nısrin S. ise gözüne kestirdiği ürünleri tek tek alarak çantasına koydu. Şüpheliler bir süre istedikleri ürünleri aldıktan sonra dikkat çekmemek amaçlı kasaya yönelerek bazı malzemeleri sordu. O anda kasiyer iki kişinin hareketlerinden şüphelenirken beklemelerini istedi. Şüpheliler bunu üzerine harekete geçti ve mağazadan çıkmaya çalıştı. Diğer çalışanların ikazı üzerine hırsızlar çağırılarak dükkan getirildi. Çalışanların çantayı açmalarını istemesi üzerin açmamakla ısrar eden Nısrin S. ve Mustafa S. dışarı çıkmak isterken aralarında arbede çıktı. O sıra da 112 Acil Çağrı Merkezini arayan çalışanlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Diğer dükkanlardan da hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı
Bölgeye gelen ekipler şüpheli karı koca, çantalarını açtırdıklarında birçok ürünle karşılaştı. Mağaza çalışanları çantadan teker teker malzemeleri çıkarırken kendi ürünleri aldı. Şüphelilerin daha öncesinde ise diğer mağazalardan hırsızlık yaparak eşyaları topladıkları öğrenildi. Ürünlerin yaklaşık değerinin 10 bin TL olduğu belirtilirken şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Hırsızların ürünleri çalma ve çalışanlarla tartışma anları ise mağazanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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