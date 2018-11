"Kozmetikte doğal ürünlere dönüş var"

Son zamanlarda "Yeşil kozmetik" kavramının çok kullanıldığını, bunu söyleyince akla doğal ve organik ürünlerin geldiğini dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Aslında yeşil kozmetik dediğimizde doğayla geçimli olan her türlü sistem ifade ediliyor. Doğayla geçimli olan ham maddeler, analiz süreçleri, her bir analizin ya da üretim teknolojilerinin hepsinin doğaya olumsuz etkisinin en az olması beklenen ürünler. Sistemin tümünün yeşil teknolojiye uygun olarak tasarlanması gerekiyor. Doğal ve organik dediğimiz zaman bunu çok iyi ayrıt etmemiz gerekiyor. Tüketiciyi yanıltması açısından yüzde yüz organik, yüzde yüz doğal gibi birtakım ifadeler görüyoruz. Bunun gerçekten öyle olup olmadığını etiketine bakarak anlayabiliriz. Yüzde yüz doğal, yüzde yüz organik olan bir bileşiğin hiçbir şekilde sentetik içermemesi gerekiyor. Yüzde yüz organikse eğer tamamen organik tarım uygulamalarına göre üretilmiş hammaddelerden hareketle bir üretim yapılması gerekiyor. Organik bu demek.

Her doğal ürün organik midir, değildir. Her organik doğaldır ama her doğal ürün organik olmayabilir."