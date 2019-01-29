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Kozmetikte yeni trend: Konsantre parfüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 22:45 | Son Güncelleme

Konsantre parfümler, kısa süre içerisinde özellikle kadınlar arasında trend haline geldi.

Konsantre parfümler, kısa süre içerisinde özellikle kadınlar arasında trend haline geldi. Konsantreparfum.com CEO’su Gökhan Topgül, söz konusu parfümlere karşı hem tüketici hem de üretici ilgisinin artmasının nedenini; “Parfüm üreticilerinin üretim yönünü belirleyen kadın tüketicilerin bu ürünlere artan ilgisidir. Kadınların konsantre parfüm çeşitlerinin kullanım oranı arttıkça parfüm üreticileri de giderek bu tarz yani noname ürünlere yönelmeye başladı” ifadeleriyle açıkladı.

Konsantre parfüme ilginin artması kozmetik sektöründe imal edilen parfümlerin de bir takım değişikliğe neden oldu. Parfüm üreticileri artan bu ilgi ile beraber üretim yelpazelerine konsantre parfümleri de ekliyor.
Konsantre parfümlere karşı hem tüketici hem de üretici ilgisinin artmasının nedenini Konsantreparfum.com CEO’su Gökhan Topgül ‘’İnsanlar her zaman iyi olanı ve güzel olanı kullanmak istiyor. Bu durum parfümde de aynı. Konsantre parfümler çok kısa bir süre içerisinde hem kalıcı hem de fresh kokularıyla kozmetik sektörünün çeşidi olan parfümlerin nabzını tutan kadınların dikkatini çekti. Çok daha uygun fiyatlara birbirinden kaliteli parfümleri satın alıp kullanabiliyorlar. Üreticiler de tüketicinin kısa zamanda artan bu ilgisinin farkında. Bu nedenle olumlu manada sektörel olarak konsantre parfüm ürünlerine bir kayma meydana geldi ve üretim hacmi artırıldı’’ sözleriyle ifade etti.

Konsantre parfümlerin son zamanlarda parfümseverlerin yeni gözdeleri arasında olduğunu kaydeden Topgül, “Konsantre parfümler hem doğallığı, hem kalıcılığı ile parfüm severlerin hayatına yeni bir soluk getiriyor. Orijinal parfümlerin yerini alan konsantre parfüm alışılmış parfümleri aratmayacak nitelikte. Koku skalası geniş olan bu parfümler bilindik parfümlerler koku olarak birebir aynı şekilde üretilmekte. Konsantre parfümün diğer parfümlere göre en büyük farkı ise yoğunluğu ve kalıcılığıdır. Yoğunluğu ve kalıcılığı diğer parfümlere oranda kat kat fazladır. Parfüm uzun süre taze olarak sıkıldığı bölgede uzun süre tazeliğini korur” dedi.

“Saf ve orijinal parfümün ferahlığını konsantre parfüm ile keşfedin”
Konsantre parfümlerin orijinal parfümlerin saf hali olduğunu söyleyen Topgül, “Tamamen doğaldır. Ferah kokusu gün boyu kullanıcısına eşlik eder. Ürünler yurt dışında üretilmekte ve sıkı sağlık kontrollerinden geçmektedir. Ten hassasiyetleri olanlar güvenli bir üründür. Konstantre parfümün normal parfümlerden bir koku farkı yoktur. Tek farkı daha yoğun yani kıvamlı bir parfüm olmasıdır. Diğer parfümlere göre daha yoğun ve kalıcı olmaktadır. Bu parfümü hac esansları gibi düşünebilirsiniz. Aynı bu ürünlere benzemektedir. Yağ parfüm olarak da adlandırılan ürünler ile benzerlik gösterilmektedir. Ten üzerinde 18 saat, kumaş üzerinde de 5 gün kalabilmektedir. Tercih edilmesinin avantajı çok az bir oranda da sürülse yetecek olmasıdır. Giysi üzerinde çok fazla süre kokmasını sevmiyor da olabilirsiniz, bu durumda az bir oranda kullanmalısınız. Bilinen EDP parfümler gibi su kıvamında değil, yağ gibi ve daha düşük gramajlarda satılıyor. 50 ml şişe ile satıldığı gibi küçük bir roll-on stick şişe ile olarak da satılıyor. Birçok ünlü markanın birebir kokuları konsantre halde üretilmekte ve satılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Konsantre parfüm seçiminiz günlük modunuzu belirliyor”
Topgül, güzel bir kokunun kişiyi canlandırdığını belirterek, “Coşku, mutluluk, özgüven gibi iyi hissetme duyguları verebiliyor. Bazı kokuların yatıştırıcı, dinlendirici etkileri var. Ya da kokusu beğenilmeyen bir yere bir daha gitmek istenilmez. Kokusu yüzünden yaklaşmak istenilmeyen hatta sırf bu yüzden görüşmekten kaçınılan kişiler olabiliyor. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki ferah, taze ve hoş bir kokuya sahip bireyler ise farkında olunmadan daha çok özlenilen ve aranan kişiler arasında yer alıyor. Bu nedenle konsantre parfümlerin geniş koku skalasına sahip olmaları tercih sebepler arasındadır. Konsantre parfüm seçerken taze ve ferah kokular arasından kişiye en çok hitap edileni seçilerek gün boyunca enerji yüksek tutulabilir” şeklinde konuştu.

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