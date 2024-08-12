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  4. Kozmik büyük buluşma için son hafta… Tarih verildi… Hiç bu kadar yaklaşmamışlardı

Kozmik büyük buluşma için son hafta… Tarih verildi… Hiç bu kadar yaklaşmamışlardı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.08.2024 17:51
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Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter ile Kızıl Gezegen Mars, son on yılın en yakın kavuşmasını bu hafta yaşayacak. Gökyüzünde büyük bir görsel şölen yaşatacak olan olaya, Perseid meteor yağmurunun eşlik etmesi bekleniyor.

Her yıl Temmuz ortası itibariyle Eylül başında görülen en parlak yağmurlardan biri olan Perseid meteor yağmuruyla, Mars ve Jüpiter'in son yakınlaşması aynı hafta denk gelmesi, gökyüzünde kozmik görsel şölen yaşatacak. Çarşamba günü yakınlaşması beklenilen en büyük gezegen ile kızın gezegenin aralarında mesafe çıplak gözle bakıldığında yalnızca bir ay parçası kadar olması öngörülüyor. Uzay mesafesi olarak düşünüldüğünde ise, 575 milyon kilometreden daha fazla mesafe olması bekleniyor.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ BÜYÜK BULUŞMA YAŞANACAK

Çarşamba günü Amerika, Avrupa ve Afrika'nın büyük bölümünde gündüz saatlerinde (1 derecenin üçte biri ya da Ay'ın genişliğinin yaklaşık üçte biri) iki gezegenin arasındaki mesafe kısalacak. Ancak NASA'nın Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) Jon Giorgini, gökyüzü karanlık olduğunda saatler hatta bir gün önce bile çok farklı görünmeyeceklerini belirtti.

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Yalnızca üç yılda bir gerçekleşen bu kozmik eşleşmeler hakkında, NASA'nın Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan Giorgini, "Bu tür olaylar gökyüzünü izleyenler için çoğunlukla merak ve güzellik unsurlarıdır. Birbirine bu kadar yakın iki parlak nesnenin ne olabileceği merak edilir. Bilim, bu olayları yıllar öncesinden doğru bir şekilde tahmin edebilme yeteneğine sahip" şeklinde açıklamada bulundu.

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BİR SONRAKİ BULUŞMA 2033 YILINDA OLACAK

2018'den beri bu kadar yaklaşmayan iki gezegen 2033 yılına bun kadar yakınlaşmayacağı belirtildi.
Giorgini, ‘1000 yıl içinde en fazla yakınlaşma 1761 yılında Mars ve Jüpiter'in çıplak gözle tek bir parlak nesne olarak görüldüğü zaman gerçekleşmişti. Bir sonraki 2348 yılında olacak’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gezegen Mars Jüpiter
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