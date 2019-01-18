Duruşmada Mahkeme Başkanı Eyüp Yeşil, davanın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 330. madde kapsamında açıldığını, mütalaanın ise "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçunu düzenleyen 327. maddesinden verildiğini anlattı.

Önceki oturumlara katılan ancak son duruşmalarda bulunmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık eski hakim Nihal Uslu bu duruşmaya da gelmedi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili, soruşturma kapsamında bazı kararlar veren eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci katıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla ilgili başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda arama yapılan soruşturmada görevlendirilen hakim ve savcıların yargılandığı davada, "casusluk" yönünden de araştırma yapılmasını kararlaştırdı.

Heyetin kararını açıklayan Başkan Yeşil, Kozmik oda aramasında ele geçen belgelerin dışarıya yansıyıp yansımadığı, başka ülkelerin veya örgütlerin eline geçip geçmediği konusunda basında leh ve aleyhe değişik tartışmalar bulunduğunu kaydetti.

Davanın, "casusluk amacıyla bilgilerin açıklanması" mahiyetinde açıldığını, "temin" ifadesinin anlatımda geçtiğini ancak bu konuda sevk maddesinin yer almadığını kaydeden Yeşil, TCK'deki bu maddelerin iç içe geçtiğini, usul yönünden eksiklik kalmaması için TCK'nin, "siyasal veya askeri casusluk" suçunu düzenleyen 328. maddesi kapsamında da sanıklar ve avukatlarına ek savunma hakkı vermeye hükmettiklerini bildirdi.

Yeşil, önceki celselerde sanıklara, TCK'nin, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu düzenleyen 329. maddesi kapsamında ek savunma hakkı tanındığını söyledi.

Yeşil, bu konuda Genelkurmay Başkanlığından alınan raporda yeterince açıklık olmadığı için, "bilgilerin güncel olup olmadığı, başka devletlerin veya örgütlerin eline geçip geçmediği" konularında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatından bilgi istediklerini söyledi.

Bu bilginin, devlet sırrı niteliğinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 125. maddesindeki kriterlere göre inceleneceğini ifade eden Yeşil, varsa suçla ilgili kısmının tutanağa geçirileceğini ve taraflara bu bölümün verileceğini bildirdi.

Heyet, tutuksuz sanık eski hakim Abdullah Bahçeci dışındaki sanıklar yönünden bu incelemenin yapılmasına karar verdi.

Duruşma 8 Mart'a bırakıldı.

- 24 yıla kadar hapis isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Savcısınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan eski savcı Mustafa Bilgili'ye "terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "verileri yok etmeme" suçlarından 11 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

Eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'ün, "terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 10,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları, tutuksuz sanık eski hakim Abdullah Bahçeci'nin ise beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

Mütalaada ayrıca firari durumda bulunan ve yakalama emirleriyle aranan sanıklar Şadan Sakınan ve Dündar Örsdemir hakkında yakalama emrinin devamıyla bu sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrılması talebinde bulunulmuştu.

