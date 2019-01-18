HABER

Kozmik Oda kumpasında "casusluk" araştırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla ilgili başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda arama yapılan soruşturmada görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davada, "casusluk" yönünden de araştırma yapılmasına karar verdi - Daire, devlet sırrı niteliğinde olduğu belirlenen "kozmik odada" ele geçen belgelerin, başka ülkeler veya terör örgütlerinin eline geçip geçmediği konusunda bilgi verilmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatına yazı yazılmasına hükmetti - Heyet gelecek cevabı, savcı ve taraflar katılmadan devlet sırrı niteliğinde inceleyecek

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla ilgili başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda arama yapılan soruşturmada görevlendirilen hakim ve savcıların yargılandığı davada, "casusluk" yönünden de araştırma yapılmasını kararlaştırdı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili, soruşturma kapsamında bazı kararlar veren eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci katıldı.

Önceki oturumlara katılan ancak son duruşmalarda bulunmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık eski hakim Nihal Uslu bu duruşmaya da gelmedi.

- Ek savunma hakkı

Duruşmada Mahkeme Başkanı Eyüp Yeşil, davanın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 330. madde kapsamında açıldığını, mütalaanın ise "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçunu düzenleyen 327. maddesinden verildiğini anlattı.

Yeşil, önceki celselerde sanıklara, TCK'nin, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu düzenleyen 329. maddesi kapsamında ek savunma hakkı tanındığını söyledi.

Davanın, "casusluk amacıyla bilgilerin açıklanması" mahiyetinde açıldığını, "temin" ifadesinin anlatımda geçtiğini ancak bu konuda sevk maddesinin yer almadığını kaydeden Yeşil, TCK'deki bu maddelerin iç içe geçtiğini, usul yönünden eksiklik kalmaması için TCK'nin, "siyasal veya askeri casusluk" suçunu düzenleyen 328. maddesi kapsamında da sanıklar ve avukatlarına ek savunma hakkı vermeye hükmettiklerini bildirdi.

- Tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı

Sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Heyetin kararını açıklayan Başkan Yeşil, Kozmik oda aramasında ele geçen belgelerin dışarıya yansıyıp yansımadığı, başka ülkelerin veya örgütlerin eline geçip geçmediği konusunda basında leh ve aleyhe değişik tartışmalar bulunduğunu kaydetti.

Yeşil, bu konuda Genelkurmay Başkanlığından alınan raporda yeterince açıklık olmadığı için, "bilgilerin güncel olup olmadığı, başka devletlerin veya örgütlerin eline geçip geçmediği" konularında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatından bilgi istediklerini söyledi.

Bu bilginin, devlet sırrı niteliğinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 125. maddesindeki kriterlere göre inceleneceğini ifade eden Yeşil, varsa suçla ilgili kısmının tutanağa geçirileceğini ve taraflara bu bölümün verileceğini bildirdi.

Heyet, tutuksuz sanık eski hakim Abdullah Bahçeci dışındaki sanıklar yönünden bu incelemenin yapılmasına karar verdi.

Duruşma 8 Mart'a bırakıldı.

- 24 yıla kadar hapis isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Savcısınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan eski savcı Mustafa Bilgili'ye "terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "verileri yok etmeme" suçlarından 11 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

Eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'ün, "terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 10,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları, tutuksuz sanık eski hakim Abdullah Bahçeci'nin ise beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

Mütalaada ayrıca firari durumda bulunan ve yakalama emirleriyle aranan sanıklar Şadan Sakınan ve Dündar Örsdemir hakkında yakalama emrinin devamıyla bu sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrılması talebinde bulunulmuştu.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Başarı belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş Başarı belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş 
GÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltıGÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının anne ve babasına gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili FETÖ Kozmik Odada Kumpas Davası Yargıtay 16. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.